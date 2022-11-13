Derbi Vakıfbank'ın

Son Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonunda yoluna yenilgisiz devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i ağırlayan sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek sezona 4’te 4 ile girdi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sezon yarıştığı tüm kupalarda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek bu sezonki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin; Nika Daalderop’un 7, Gabi’nin 6, Paola Egonu’nun 5 sayı kaydettiği ilk setini VakıfBank 25-21 ile hanesine yazdırdı (1-0). İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü sette, VakıfBank rakibinin bir set sayısını çevirse de Fenerbahçe Opet 25-23’lük skorla seti almayı başardı (2-1). Son sette ise VakıfBank , bu kez set sonunu daha iyi oynayan taraftı ve 25-22 ile seti kazanmayı başararak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 18, Nika Daalderop 16 sayı kaydetti. Sarı-siyahlılarda Zehra Güneş, 5’i blok sayısı olmak üzere 10 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

VakıfBank sıradaki maçında, 16 Kasım Çarşamba 20.00’de, Eczacıbaşı Dynavit’e konuk olacak.