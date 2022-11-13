Derbi Vakıfbank'ın
Son Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonunda yoluna yenilgisiz devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i ağırlayan sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek sezona 4’te 4 ile girdi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sezon yarıştığı tüm kupalarda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek bu sezonki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin; Nika Daalderop’un 7, Gabi’nin 6, Paola Egonu’nun 5 sayı kaydettiği ilk setini VakıfBank 25-21 ile hanesine yazdırdı (1-0). İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü sette, VakıfBank rakibinin bir set sayısını çevirse de Fenerbahçe Opet 25-23’lük skorla seti almayı başardı (2-1). Son sette ise VakıfBank , bu kez set sonunu daha iyi oynayan taraftı ve 25-22 ile seti kazanmayı başararak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
VakıfBank’ta Paola Egonu 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 18, Nika Daalderop 16 sayı kaydetti. Sarı-siyahlılarda Zehra Güneş, 5’i blok sayısı olmak üzere 10 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.
VakıfBank sıradaki maçında, 16 Kasım Çarşamba 20.00’de, Eczacıbaşı Dynavit’e konuk olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|11
|21
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4