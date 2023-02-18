Depremzedelere TOFAŞ’tan eğitim

Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinde 10 gün geride kalırken, yaralar da sarılmaya çalışılıyor. Acıda birleşilen olay sonrasında TOFAŞ da depremde etkilenen çocuklara eğitim verilecek.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem Türkiye’yi adeta yıktı geçti. 10 ilde büyük yıkım oluşturan zelzele, 35 binin üzerinde can kaybına sebebiyet verirken, 100 binden fazla kişi de yaralandı. Spor organizasyonları da dahil olmak üzere birçok faaliyet askıya alındı. Bursa’yı Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden TOFAŞ depremzedeler için kolları sıvadı.

YÜZDE 100 BURSLU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını el birliğiyle saracağız. Afet bölgesi olan 10 ilimizden, Bursa başta olmak üzere temsilciliğimiz bulunan illere gelen depremzede çocuklarımıza Tofaş Spor Okullarımızda yüzde 100 burslu basketbol eğitimi verilecektir” ifadeleri kullanıldı.