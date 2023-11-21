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Depremzede çocuklara 'hentbol' morali

SPOR 21.11.2023, 12:40
Depremzede çocuklara 'hentbol' morali

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğinde deprem bölgesinde gerçekleştirilen "#Hentbolİyileştirir” (#HandballHeals) projesi kapsamında Gönüllü Timi çalışmalarına 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş ve Gaziantep’te devam etti.ANKARA (İGFA) - Depremzede çocuklar "#Hentbol güzelleştirir" dedi

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan, U19 Kadın Milli Takım Antrenörü Hakan Dinler ve Kahramanmaraş İl Temsilcisi Tuncay Kılınç ile antrenör Eyüp Sevim’den oluşan Gönüllü Timi, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Merkezi’nde temel hentbol öğretimi ile kısa süreli sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Etkinliğe yaklaşık 60 öğrenci katıldığı etkinliklere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri de destek verdi.

İkinci etkinlik ise Koç Umutkent Konteyner Kentinde yapıldı. Buradaki çalışmalara ise yaklaşık 100 çocuk katıldı.

“HENTBOL GÜZELLEŞTİRİR”

Gaziantep’te yapılan ilk etkinlikte ise, Gaziantep İl Temsilcimiz Başar Ocak’ın da katılımıyla Nurdağı bölgesinde depremden en çok etkilenen köylerden biri olan Şatırhöyük Ortaokulu'nda, yaklaşık 25 depremzede öğrenci ile hentbol çalışması gerçekleştirildi.

Gaziantep merkezde bulunan Şahinbey Nesrin Mehmet Abar İlk ve Orta Okulu’nda yapılan diğer çalışmada ise Antrenör Murat Dur ve yardımcı antrenörlerinin destekleriyle yaklaşık 35 çocukla keyifli, hentbol dolu bir çalışma yapıldı.

Çocuklardan hediye t-shirt dağıtımı sırasında, hentbol ile ilgili birer cümle söylemeleri istendi. Bir kız çocuğunun organizasyonun sloganı olan "Hentbol İyileştirir" (#HandballHeals) etiketine bir katkı yaparak “Hentbol Güzelleştirir” (Handball makes you beautiful) önerisi de Gönüllü Timi tarafından da daha sonraki etkinliklerde kullanılmak üzere beğeni ve kabul gördü.

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