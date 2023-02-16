Depremzede çocuklar futbolla moral depoluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca’daki tesis ve kamplarında kalan depremzede çocuklar, futbol oynayarak korkulu anları unutmaya çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afetzedeleri kent genelindeki kamp ve tesislerinde ağırlamaya devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber eden Büyükşehir, gerek afet alanında gerekse bölgeden tahliye edilen depremzedeler için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından yönlendirilen depremzedeleri Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda ağırlayan Büyükşehir ekipleri, depremzede çocuklarla da çeşitli etkinlikler yaparak, onların depremin yarattığı olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor. Yapılan etkinliklerden biri de futbol oynamak. Bu kapsamda depremzede çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde halı sahada futbol oynayarak korkulu anları unutmaya çalışıyor.

ÇOCUKLAR SOSYALLEŞİYOR

Depremzede çocuklar için bu süreçte oyun oynamanın çok faydalı bir etkinlik olduğunu ifade eden Büyükşehir yetkilileri, “Yapılan aktivitelerle çocuklarımız sosyalleşiyor. Mental ve psikolojik olarak rahatlıyorlar. Çocukların burada sosyalleşmesi ailelerine de bir nebze olsun moral ve güç veriyor” dedi.