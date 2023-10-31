Deplasman yasağı kararı yeniden gözden geçirilmeli

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Göztepe ile Kocaelispor arasında yapılacak müsabakada alınan deplasman yasağı kararının yeniden gözden geçirilmesi için İzmir Valiliği'ne yazılı müracaatta bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet İzmir Valiliğine faks göndererek Göztepe ile Kocaelispor’un 4 Kasım’da oynayacağı müsabakada alınan deplasman yasağı kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

“TARAFTARIMIZIN HAKLARININ KULLANIMI ENGELLENİYOR”

Başkan Hürriyet’in İzmir Valiliği'ne gönderdiği faksta “İzmir’in güzide spor kulübü Göztepespor ile Kocaelispor’umuz arasında 04.11.2023 tarihinde oynanacak olan TFF 1. Lig karşılaşmasına İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman yasağı getirilmiştir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, sporun birleştirici ve dostluk ruhunu güçlendiren bir aktivite olduğuna inanıyoruz. Ancak alınan deplasman yasağı kararının mantıklı bir gerekçesi olduğunu düşünmekte zorlanıyoruz. Göztepe ile yaşanan gerginlik ihtimali, her ne kadar endişe verici olsa da, taraftarlarımızın çoğunluğu sporun ruhunu anlamış ve centilmenlikle destek verme amacı taşıyan insanlardır. Birkaç kişinin olası yanlış davranışları, tüm taraftar grubunu maçlardan uzaklaştırmak için yeterli bir gerekçe olmamalıdır. Kocaelispor taraftarları dostluk ve centilmenlik prensiplerine bağlı bir şekilde takımlarını desteklemektedir. Ancak maç günleri stadyumlarda taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığımızı göstermeleri için tribünlerde bulunma hakkımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Deplasman yasağı, takımımızın taraftarlarının bu haklarını kullanmalarını engellemektedir" ifadelerini kullandı.