Deon Thompson TOFAŞ'ta

Tofaş Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı uzun Deon Thompson ile anlaşma sağlayarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, uzun rotasyonuna bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçen sezonu İspanya takımlarından Casademont Zaragoza’da geçiren Deon Thompson ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Alba Berlin, Bayern Münih, Hapoel Jerusalem, Kızılyıldız, San Pablo Burgos, Zalgiris Kaunas ve Unicaja Malaga gibi Avrupa’nın önemli takımlarında görev alan ve ülkemizde de Galatasaray forması giyen Thompson, 2021-2022 sezonunda Porto Riko ligi takımlarından Leones de Ponce’de 33 maçta 15.2 sayı-6.5 ribaund-1.7 asist; Casademont Zaragoza ile İspanya Liga Endesa’da 25 maçta 7.5 sayı-3.4 ribaund; FIBA Europe Cup’ta 3 maçta 4.7 sayı-3 ribaund-1.3 asist ortalamayla oynamıştı. Deon Thompson, 2022-2023 sezonuna da Meksika ligi ekiplerinden Libertadores de Queretaro’da başladı ve burada da 8 maçta 14.4 sayı (%46.7 üç sayı isabeti)-5.9 ribaund-2.1 asist ortalamalarını sergiledi.

Aynı zamanda Fildişi Sahilleri Milli Takımı forması da giyen 1988 doğumlu ve 2.04 cm boyundaki Deon Thompson, uzun forvet (4) ve pivot (5) pozisyonlarında görev yapmaktadır.