Denizli’de deve güreşi şöleni

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği deve güreşlerinin ikincisini düzenliyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği deve güreşlerinin ikincisini düzenliyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 15 Ocak 2023 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) deve güreşi heyecanı yaşanacak. Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 120 pehlivan deve Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi’nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak.

15 Ocak 2023 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ikincisi gerçekleştirilecek deve güreşlerine katılımın ücretsiz olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu özel organizasyona tüm hemşehrilerini davet etti. Türkiye’de tribün sisteminde izlenebilen tek özel deve güreşi organizasyonu olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Yörük kültürümüzün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin kültürel zenginliklerimizin bir parçası olduğundan hareketle değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimiz ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü Denizli’mize bekliyoruz” dedi.