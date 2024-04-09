Deniz Öncü ABD'de piste çıkıyor

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından Moto2 Dünya Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün bu yıldan itibaren yarışmaya başladığı şampiyona’nın 3. durağı Red Bull ABD Grand Prix’si 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en popüler motorsporları organizasyonları arasında kabul edilen Moto2 Dünya Şampiyonası’nda 2024 sezonunun 3. yarışı bu hafta sonu gerçekleşecek. Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün de bu sene ilk kez yarıştığı şampiyona’nın 3. ayağı 14 Nisan Pazar günü ABD Teksas’ta bulunan Amerika Pisti’nde koşulacak.

2019-2023 yılları arasında yer aldığı Moto3 Dünya Şampiyonası’ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Red Bull sporcusu Deniz Öncü 2024 sezonu itibarıyla Moto2’de boy gösteriyor. Moto3'te geçirdiği her yeni sezonda performansını artıran ve çıtayı yukarıya taşıyan Deniz Öncü, bu yıl itibarıyla Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2’de yarışıyor.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün de yer aldığı Moto2 Dünya Şampiyonası’nın 3. yarışı TSİ 20.15’te başlayacak. Amerika Pisti’nde gerçekleşecek olan yarış 16 turdan oluşacak.