Deniz Kuvvetleri'nin masterları kulaçlarını Ata için attı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nca Ankara'da düzenlenen “10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası”na katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli gümüş, bronz ve altın madalyaların sahibi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi havuzunda “10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası” düzenledi.

Yarışmaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli de katıldı.

Yarışmada Tuğamiral Hamdi Abanoz 1 altın madalya, Per.Albay Ertunç Akdoğan 2 altın ve 1 gümüş madalya, İk.Alb. İsmail İlker Bulut 2 gümüş ve 1 bronz madalya, İk.Alb. İbrahim Erdoğan 1 altın ve 1 bronz madalya, Müh.Yb. Salim Engin Çalışan 1 gümüş ve 2 bronz madalya, Lab.Tek. Sibel Tuna 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Yüzücüler ayrıca takım olarak girilen 4x50 m karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı,ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personeli gösterdikleri sportif başarıdan dolayı tebrik etti.