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Demir: "Asıl fabrika spordur genclerimizdir"

Mardin'de yetenekli genç futbolcuların Mardin 1969 Spor'un altyapısına kazandırılması noktasında önemli bir işlev görecek olan Mardin 1969 Spor Akademi Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi

SPOR 21.03.2024, 13:03
Demir: "Asıl fabrika spordur genclerimizdir"

Mardin'de yetenekli genç futbolcuların Mardin 1969 Spor'un altyapısına kazandırılması noktasında önemli bir işlev görecek olan Mardin 1969 Spor Akademi Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.Şehmus EDİS / MARRDİN (İGFA) - Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in öncülüğünde ilçede bulunan ve kullanılamayan spor tesisi Mardin 1969 Spor alt yapısına hizmet etmek için Mardin 1969 Spor'a tahsis edildi. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ve yönetim kurulu üyeleriNasır Duyan , Ahmet Azun ve Metin Kerelti'nin katılımıyla Mardin 1969 Spor Akademi Tesislerinde bir program düzenlendi. Rıdvan Aşar, Başkan Hayrettin Demir'e katkılarından dolayı bir plaket takdim etti. Bu sezon tesiste kalma imkanı bulan U-19 ve U-17 yaş kategorisi oyuncuları da Başkan Demir'e Mardin 1969 Spor'un çubuklu formasını takdim etti.

"ASLA SPORDAN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Sözlerine Tesisi Mardin 1969 Spor'a tahsis eden Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'e teşekkür ederek başlayan Rıdvan Aşar, "Mardin’in önemli bir değeri olan Mardin 1969 Spor Kulübü’nün başarıdan başarıya koşması en büyük arzumuz. Biz yönetime geldiğimiz gün gençlere değer vereceğimizi dile getirmiştik. İşte bugün bunun ilk meyvesi olan Mardin 1969 Spor Akademi Tesislerinin açılışındayız. Burada yetişecek olan gençlerimizin başta Mardin 1969 Spor’da forma giyecek olmaları bizim içinde büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Bu tesis olmadığında kendi imkanlarımızla kiraladığımız dairelerde gençlerimiz kalıyordu. Bu tesis bittiğinde Hayrettin başkanımıza rica ettik ve bizi kırmayarak burayı gençlerimizin hizmetine sundu. Maalesef ülkemizde çoğu belediyeler ve idareciler ‘spordan daha önemli işlerinin' olduğunu söylüyorlar. Asla spordan daha önemli bir şey olamaz. Spor olmaz ise bir şehrin marka değeri artmaz. Bunu bu hafta sonu oynadığımız maçta da gördük. İnsanlar maça akın etti ve güzel bir maç izleyip evlerine gittiler. Sporsuz, tesisiz bir il ve ilçe olamaz. Bunun için örnek davranışından dolayı Hayrettin Başkanımıza tekrar teşekkür ederim. Bu tesiste büyük emekleri olan OSB Başkanı Nasır Duyan'a da teşekkür ederim. Bu gençlerimizin geleceği bizim elimizde. Ama stadyum ve tesis olmazsa başarılı olamayız. " dedi.

"SPOR GELECEĞİMİZDİR, SPOR İSTİKBALİMİZ İÇİN EN BÜYÜK TEMİNATTIR"

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise "Karşıda bir tesis var dumanlı baca. Burada da bir tesis var dumansız bacasız. Asıl fabrika spordur, gençlerdir. Biz bu gençlerimize bu tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor geleceğimizdir, spor istikbalimiz için en büyük teminattır. Bu gençleri bu sahada, bu tesiste görmek benim için çok büyük bir mutluluktur." diye konuştu.

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