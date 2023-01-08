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Değirmenderespor potada Kocaeli şampiyonu
SPOR 08.01.2023, 09:11
Değirmenderespor Basketbol Takımı, Kocaeli Bölgesi 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Değirmenderespor Basketbol Takımı, Kocaeli Bölgesi 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde tüm karşılaşmalarını kazanarak büyük başarıya imza attı.
Son karşılaşmasında İzmit Akademi Basketbol Takımı'nı 61-78 yenen Değirmenderespor Basketbol Takımı, şampiyon oldu.
Gölcük’ün gururu olan Değirmenderespor Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı.
Başkan Sezer, başarılı sporcuları, teknik ekibi, Kulüp Başkanı Ertürk Keskin ve yönetimini tebrik ederek Bölgesel Lig'de başarılar diledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|17
|18
|14. Antalyaspor
|16
|17
|15. Hatayspor
|17
|17
|16. Ankaragücü
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Villarreal
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|15
|25
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|16
|14
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4
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