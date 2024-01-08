Dedegül'e yılın ilk tırmanışı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Takımı, yeni yılın ilk haftasında 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegül (Anamas) dağına tırmandı. Zorlu hava koşullarına rağmen zirveye ulaşan dağcılar, Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını zirvede dalgalandırdılar. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Takımı, 2024 yılı faaliyet programlarına kış tırmanışı yaparak başladı.

Dedegül (Anamas) dağına tırmanan dağcılar, 2 bin 992 metre yüksekliğinde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını dalgalandırdılar. Yeni yılın ilk günlerinde bin 735 metre yüksekliğindeki Melikler yaylasından tırmanışa başlayan dağcılar, şiddetli esen rüzgara rağmen kazma ve krampon kullanarak 2 bin 992 metre yüksekliğinde zirveye ulaşmayı başardılar. Yeşil beyazlı Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını zirvede dalgalandıran dağcılar, Melikler yaylasına inerek, yeni yılın ilk tırmanışını tamamladılar.