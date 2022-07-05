Darüşşafakalı basketbolcuya nazar değdi

Darüşşafaka BGL takımında forma giyen Timur Dandin, sol köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle Memorial Şişli Hastanesi’nde ameliyat oldu.İSTANBUL (İGFA) - Genç basketbolcunun ameliyatı, Darüşşafaka Spor Kulübü resmi sağlık sponsoru Memorial Sağlık Grubu doktorlarından Op. Dr. Mehmet Halis Çerçi ve Op. Dr. Yalın Dirik tarafından gerçekleştirildi.

Antrenman sırasında Timur Dandin’in sol köprücük kemiğinde parçalı kırık meydana geldiğini ifade eden Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Halis Çerçi, “Aktif spor yapan kişilerde bu tür yaralanmalar meydana gelebilir. Parçalı kırık olduğu için kırılan kemiğin boyunu tekrar sağlamamız gerekiyordu bu nedenle ameliyatta bu bölge için özel olarak üretilmiş anatomik plak ve 7 vida kullanıldı. Kaynama gerçekleştikten sonra da plak ve vidalar ikinci bir operasyonla çıkartıldı” dedi. Op. Dr. Yalın Dirik ise sporcunun hızlı bir iyileşme döneminin ardından aktif spor yaşantısına dönebileceğini ifade etti.