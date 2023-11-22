Darıca uluslararası tenis arenasında zirvede

DARICA Tenis Kulübü, İstanbul'da düzenlenen ITF Junior J30 Uluslararası Tenis Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Milli sporcu Emirhan Bulut, turnuvada gösterdiği üstün performansla şampiyon oldu, tüm rakiplerini geride bıraktı.

Aynı dönemde, tenis kulübünün genç yetenekleri, farklı turnuvalarda da parladı. Adana'da düzenlenen 12 yaş sonbahar tenis turnuvasında İlayda Kayra Keleş, çiftler kategorisinde Şampiyonluk yaşarken teklerde de Final oynadı.

Kocaeli'nde düzenlenen 14 yaş sonbahar tenis turnuvasında ise Talha Emin Bulut, partneri Bartu Aslan ile birlikte çiftlerde zirveye çıktı ve aynı zamanda teklerde Final maçına çıktı.

Kulüp Kurucu Halil Bulut, bu büyük başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarılarımız devam edecek." dedi.

Kurucu Baş Antrenör Şahin Beyazgül ise sporcularını kutlayarak, "Aralık ayında yapılacak milli takım seçme turnuvasına hazırlanıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek." açıklamasını yaptı.