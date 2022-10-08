Darıca Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nden şampiyonlar çıkacak

Kocaeli’de her yıl gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, bu yıl Darıca’da düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlere seslenerek, “Aranızdan olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkacak” dedi. Etkinliğe Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, eski futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.

“EN KEYİFLİ ANI YAŞIYORUM”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Bir belediye başkanı için en keyifli an gençlerin yapılan hizmetlerden yararlandığı andır. Gençlerimizin mutluluğunu gördüğümüzde bütün yorgunluklar unutuluyor. Kentimiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz.

“AMACIMIZ KOCAELİLİLERİN MUTLU OLMASI”

Tek bir maksadımız var. O da bu kentin insanlarının mutlu olmasıdır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ‘Allah razı olsun’ deniyorsa bizim için amaç hasıl olmuştur. Kocaeli’yi yarının güzel bir şehri yapmak için hep birlikte çalışacağız. Gençler bizlerin yaptığının çok daha iyisini gelecekte yapacak” diye konuştu.

“GENÇLERE İNANIYOR, GÜVENİYORUZ”

Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nin hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Büyükakın, “Çok sayıda spor kulübünün faydalanacağı bu tesis için bir araya geldik. Belki aranızdan olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkacak. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hepsi helali hoş olsun. Hayatınız güzel olsun” dedi.

“15 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’nın 15 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Çocuklarımızın yarınlarına emin adımlarla yürüyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın’a projemizden bahsettiğimizde kendisi projeyle yakından ilgilendi ve ne istediysek sağ olsun karşıladı. Tesisimizin hayata dair her noktada katkı sunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

KASKF Başkanı Murat Aydın, “Biz burada sadece bir futbol sahası düşünüyorduk ama gençlerimiz için çok güzel bir tesis yapıldı. Amatör Spor Haftası’nı kutlamak için buradayız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, her ortamda, her yerde bizlerle beraber oluyor. Kocaeli’nin mimarına Başkanımız Tahir Büyükakın’a sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok önemli çalışmalar yapan Darıca ve Gebze Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİ MAÇI YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’nin işbirliğinde kısa bir süre önce tamamlanarak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan Nene Hatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama pastası kesildi. Programın ardından eski ünlü futbolcularla Kocaeli protokolü gösteri maçı yaptı.