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Darıca GB’de Emre Denizli dönemi hızlı başladı
SPOR 23.06.2023, 11:00
TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençler Birliği’nin yeni teknik direktörü Emre Denizli, ekibini oluşturmaya başladı. Denizli’nin yardımcıları arasında Osman Kaba ve Eşref Doğmenç’in yer alacağı edinilen bilgiler arasında.KOCAELİ (İGFA) - Türk futbolunun çınarlarından Darıca Gençlerbirliği'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Emre Denizli, ekibini oluşturmaya başladı. Genç teknik adamın, Eşref Doğmenç ve Osman Kaba’yı teknik kadroda görevlendirdiği edinilen bilgiler arasında.
Ender Alkan’ın yerine gelen Denizli, Kocaelispor altyapısında uzun süre görev yapmış bir isim. Sarı Yeşilli ekibi bir üst lige taşıma parolasıyla imzayı atan Denizli’nin enerjisi, daha şimdiden camiaya hareket getirmiş durumda.
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