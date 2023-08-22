Dağ-Der'de 'Olgunlar' final heyecanı yaşadı

Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen DAĞDER 2.Geleneksel Olgunlar Futbol Turnuvası’nda Final Heyecanı yaşandı.BURSA (İGFA) - Büyük bir heyecan ve coşku ile başlayan ve 18 takımın mücadele ettiği 2.Geleneksel Olgunlar Turnuvası’nın finalinde Göynükbelenspor-Topukspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesi dağ yöresinin sevilen ses sanatçılarından Ömer Danış, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere keyif dolu anlar yaşatırken yöresel halk oyunları futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar tarafından halk oyunları büyük alkış aldı.

Öte yandan Uludağlı Bursasporlular Derneği üyeleri de müsabakaya pankart açarak destek verdi.

Büyük çekişme ve mücadeleye sahne olan karşılaşmanın sonunda Göynükbelenspor, Topukspor'u 4-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Öğrenciler yararına ve hemşehri dayanışmasını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın finaline Bursa Protokolü büyük ilgi gösterirken Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışye, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Başkanı İbrahim Bayram, BBP Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar’ın yanı sıra siyasi parti il ve ilçe teşkilatları temsilcileri, çeşitli STK’ların temsilcileri katıldı.

“ARTIK ‘ULU DAĞLILAR’ KAVRAMINI KULLANACAĞIZ”

DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu yaptığı konuşmada; "Dağlık" kavramını, bugünden itibaren "Ulu Dağlılar" olarak kullanacaklarını belirterek, "Çünkü her dağlı, öncelikle Bursa'lıdır. Ve mutlaka kendisini önce Bursa aidiyeti ile tanımlar. Dolayısıyla "Dağlı" derken asıl aidiyetine uygun olarak, mukim bulunduğu coğrafyaya nispet ile kendisini artık "Ulu Dağlı" olarak tanımlayacaktır.Bu turnuva vesilesi ile özellikle bunu vurgulayarak ilan etmek istiyorum" dedi.

Programın sonunda çeşitli kademelerde dereceye giren takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Göynükbelenspor’a şampiyonluk kupasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Mersin ve MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışye takdim ederken, turnuvada 2. olan Topukspor ise 2.’lik kupasını Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın elinden aldı.