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Dağ bisikletleri Mardin sokaklarını arşınladı

SPOR 22.10.2022, 16:03
Dağ bisikletleri Mardin sokaklarını arşınladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “1.Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası”nın ilk etabı olan "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı” açılış programına katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde kentin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla “Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen “1.Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası”nın ilk etabı olan "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı" yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş’ın Cumhuriyet Meydanında start vermesiyle başlayan yarışmada bisikletçiler, tarihi Mardin’de merdivenli ve dar sokaklarda kıyasıya mücadele verdi.

5 farklı kategoride 30 şehirden aralarında milli sporcularında bulunduğu 25'i kadın 138 sporcu, dar ve merdivenli sokaklardaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin'i en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Mardin’in tarihi sokaklarında bisikletçilerin pedallılarını çevirdiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Sanatla ve sporla daha güzel bir şekilde Mardin'i tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kent; birçok medeniyete ev sahipliği etmiş, taşın dile geldiği, toprağın sanata dönüştüğü bir kent. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kenti hem ülkemizde hem de dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz.

Bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Parkurlar zorlu, abbaralardan, dar sokaklardan, köprülerin üzerinden geçiliyor. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Sokaklarımız görülmeye değer. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz.” dedi.

Yarışmada, büyük erkeklerde Samet Bulut, genç erkeklerde Emre Yuca, yıldız erkeklerde Muhammet Ali Sümbül, master erkeklerde Mehmet Can Balcı ve kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer birinci oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı ve Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa ile Gençlik ve Spor İl Müdür Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Büyük heyecana sahne olan “1.Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası”nın ikinci etabında bisikletçiler Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde "1. Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Kupası" yarışlarında ter dökecek.

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