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'Dağ Bisikleti'nde İnegöllü sporculardan büyük başarı
SPOR 23.08.2022, 13:44
Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarında İnegöl Belediyesi DOSTUM bisiklet takımı sporcuları, 2 ayrı kategoride 2’ncilik ve 4’üncülük elde etti.BURSA (İGFA) - Karabük’te düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarında İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcuları performanslarıyla alkış topladı.
Zorlu mücadelede U17 kategorisinde mücadele eden İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcusu Furkan Çamlıdere, yarışı 2’nci olarak tamamlamayı başardı.
Genç erkekler kategorisinde mücadele eden DOSTUM sporcusu Hamza İbrahim Engin ise kürsüyü son anda kaçırarak yarışı 4. sırada tamamladı.
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