Dağ bisikletçilerine Gebze ev sahipliği yaptı

26 ilden 350 sporcunun katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında dereceye girenlere kupa ve ödülleri, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenen Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları, Beylikdağı’nda gerçekleştirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde bu sene ilk defa düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarına yurdun dört bir yanından katılan 350 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. 26 ilden katılan 350 sporcunun nefes kesen mücadelelerine sahne olan Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının startını veren ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm katılımcılara teşekkür etti. Beylikdağı orman alanının eşsiz manzarası eşliğinde zorlu parkurda kıran kırana mücadele eden sporculardan dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de bu yıl bir ilki yaşadıklarını söyledi.

26 İLDEN 350 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Ulusal Dağ Bisikleti Kupasında 26 ilden Gebze’mize gelen siz değerli 350 sporcumuza şükranlarımı sunuyorum. Heyecan dolu yarışı herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşamadan sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı kutlarken tüm sporcularımıza katılımlarından ötürü de teşekkür ediyorum. Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Seneye görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı. Kıran kırana geçen kupa yarışlarında dereceye giren sporculara Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından takdim edildi.