Daçka TOFAŞ'ı ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile karşı karşıya gelecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Basketbol’a konuk oluyor. Ligde geçtiğimiz hafta Petkimspor’u sahasında 78-65 mağlup eden ve 6 galibiyet-6 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, ilk yarının son haftalarında ilk 8’deki yerini korumak isterken, İstanbul deplasmanında kazanarak 2022 yılını galibiyetle kapatmayı arzuluyor. Ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka’nın da geride kalan 12 haftada 6 galibiyet-6 mağlubiyeti bulunuyor.

31 Aralık Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS Haber’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Fatih Güler hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 7 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da evinde Frutti Extra Bursaspor ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 4 Ocak Çarşamba günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in serisi eleme turu 1. maçında Yunanistan deplasmanında AEK B.C. ile kozlarını paylaşacak.