Cüneyt Çakır Gaziantep'te jübile yapacak

Gaziantep’te jübile maçına çıkacak Türk futbolunun başarılı hakemlerinden Cüneyt Çakır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından yararlanan çocuklarla buluştu, düzenlenen gösteri maçının başlama düdüğünü çaldı.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Futbol Sahası ve Hasan Celal Güzel Futbol Sahası’nda eğitim gören 12 yaş grubu çocukların gösteri maçına katılan hakem Cüneyt Çakır başlama düdüğünü çaldı, başlama vuruşunu ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey yaptı.

Hasan Doğan Futbol Sahası’nda yapılan etkinlikte Şampiyonlar Ligi resmi müziği ile sahaya çıkan takımlar Cüneyt Çakır için “Cüneyt Çakır Hocamız Gazi Şehrimize Hoş Geldiniz” yazılı pankartları taşıdı.

Oyuncular devamında Cüneyt Çakır ve protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi. Maçın onuncu dakikasında ise Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Hakem Cüneyt Çakır’a plaket takdim etti.

Maç sonrası konuşma yapan Hakem Cüneyt Çakır, gösterilen misafirperverlik için Gazi şehirlilere teşekkür etti. 2 gün sonra son defa sahaya çıkacağını belirten Çakır, dolayısıyla böyle bir organizasyonu düşünenlere teşekkür etti.

Başkan Vekili Güzelbey ise Cüneyt Çakır’a katılımı için teşekkür etti.

Sporun sadece kazanmak ve mücadele değil, özgüven getirdiğini bildiklerini ifade eden Güzelbey, "Çocuklarımızla daha güzel yarınlara gideceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri maçında Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’de tribünden maçı izledi.