Cumhuriyet takımından cumhuriyete özel forma

Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği 3. formayı basın toplantısıyla tanıttı.

HATAY (İGFA) - Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve kulüp yöneticileri tam kadro katıldı.

Bu sezon giyeceği iki formayı kamp yaptığı Erzurum'da tanıtan bordo-beyazlıların üçüncü formasına Cumhuriyet'in yüzüncü yılını simgeleyen detaylar öne çıktı.

Forma tanıtım töreninde konuşan Lütfü Savaş, "Geçen haftalarda açıkladığımız ilk formamız klasik çubuklu, ikinci formamız da damalı bayrak. Çubuklu formamız kurulduğumuz günden beri giydiğimiz, aşkımız. İkinci formamızda da takımımızı iddialı hale getirsin diye damalı tercih ettik" diye belirtti.

2023 yılının Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olduğunu hatırlatan Savaş, " Cumhuriyetimizin yüzüncü yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tecrübesi, feraseti ve azmi olmasaydı Anadolu kurtarılamaz biz de ana vatanımızla buluşamazdık. Üçüncü formamızı, hem Cumhuriyetimizin 100. yılına hem de mücadele azmimize ithafen tasarladık" dedi. Formadaki 100 ifadesinin 100. yılı ve sonsuzluğu ifade ettiğini de açıklayan Savaş, "Formamızdaki 23 yıldız Cumhuriyetimizin kuruluş yılını ve 23 Temmuz'u simgeliyor. Kollardaki 11 yıldız da sahada azim ve kazanma hırsıyla mücadele eden futbolcularımızı anlatıyor. İnşallah takımımız bu formayla ilklere imza atacak. Formalarımızı tasarlayan arkadaşlara, emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ederim. Ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Savaş daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer konusuna açıklık getiren Savaş, Ruben Riberio ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Takımın ana iskeletinin yüzde 85 hazır hale geldiğini de sözlerine ekleyen Savaş, "Uyumlu, dirençli ve kendi kurgusunu sahaya yansıtacak bir kadro kurduk. Sol açık ve sağ bek arayışlarımız var. En fazla 3 oyuncu daha alacağız. Transfer sezonunun kapanmasına yakın fırsatlar karşımıza çıkarsa yönetici arkadaşlarımızla birlikte değerlendirebiliriz. Bu seneki hedefimiz yine ilk 10'da yer almak" diye konuştu.