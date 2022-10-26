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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 29 Ekim'e renk katacak

SPOR 26.10.2022, 11:19
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 29 Ekim'e renk katacak

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci ayağı 28-30 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek. Şahika Ercümen ve Seçkin Pirim yarış çerçevesinde deniz temizliğine dikkat çekmek için özel bir proje hayata geçirecek.İSTANBUL (İGFA) - DHL Express Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Trofesinin ikinci ayağı 28-30 Ekim tarihlerinde İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim’de boğaza renk katacak yarışlara Türkiye dahil 28 ülkeden 600’ü aşkın sporcu katılacak.

Yarış ekipleri 28 Ekim tarihinde Caddebostan-Adalar Parkuru’nda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, 29 Ekim’de İstanbul Boğazı Parkuru’nda Cumhuriyet Kupası ve 30 Ekim’de Moda-Adalar Parkuru’nda Mavi Vatan Kupası için mücadele edecek. Bu yılki yarışa, ana sponsor DHL Express’in Türkiye’deki 3 ve Avrupa’dan gelen çalışanlarının oluşturduğu 8 olmak üzere toplam 11 yarış ekibi de katılacak.
  ŞAHİKA ERCÜMEN’İN KATKILARIYLA DENİZ TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Dokunduğu her alanda sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket eden ve bu alanda özgün projeler geliştirmeyi önemseyen DHL Express Türkiye, bu yılki yarışlar kapsamında İstanbul Boğazı’nın, denizin temizliğinin önemine dikkat çekmek için Şahika Ercümen’in katılımıyla bir dalış etkinliği de düzenleyecek. Ercümen, Marmara Denizi’ne dalarak atık toplayacak ve topladığı atıklar dünyaca ünlü sanatçı Seçkin Pirim tarafından özel bir kupaya dönüştürülerek Trofenin birincisi olan takıma verilecek.

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