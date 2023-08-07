Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan millî okçuya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu millî okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda millî sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
Final müsabakası sonrasında Mete Gazoz ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, millî sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.
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