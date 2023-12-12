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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor şiddetle bağdaşmaz
SPOR 12.12.2023, 10:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler’e yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1734314361332662282
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