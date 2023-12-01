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Cumhurbaşkanı Erdoğan Futsal Millî Takımı'nı kabul etti
SPOR 01.12.2023, 09:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Millî Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Millî Takımı yöneticileri eşlik etti.
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