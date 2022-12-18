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Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA kapanışına katılacak
SPOR 18.12.2022, 09:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası‘nın kapanış törenine katılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere bugün Doha'ya gidecek.
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