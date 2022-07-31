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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a kutlama

SPOR 31.07.2022, 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa’yı kazanan Trabzonspor’u kutladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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