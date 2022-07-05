Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Oyunları‘nda mücadele eden tekvandocularla telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden millî tekvandocularla telefonda görüştü.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı final maçını izledi.

Maçın ardından müsabakaları biten Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'ın (Reçber) altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda millî sporculara seslenirken; "Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbî duygularla selamlıyorum. Şu an itibarıyla 42 altına ulaşmış vaziyetteyiz. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar bu sayıyı biraz daha artırıp, Akdeniz Oyunları'ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, hele hele bu millete çok yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere" dedi.