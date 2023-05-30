Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1663622554680958978