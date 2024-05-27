Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.