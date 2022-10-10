Çorum’un efeleri kazanmaya devam ediyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı, ligin ikinci hafta maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etmeyi başardı.ÇORUM (İGFA) - İlk haftayı kayıpsız kapatan Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı ikinci maçından da galip ayrılmasını bildi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanan maçı tribünden de çok sayıda sporsever izledi. Sporseverlerin yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da mücadeleyi tribünden takip ederek sporseverlerin coşkusuna eşlik etti.
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