 Çorluspor 1947 ve Gebzespor teknik direkörlerle yollarını ayırdı

Keşanspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 2.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çorluspor 1947 ve Gebzespor teknik direkörleriyle yollarını ayırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk olarak Çorluspor 1947 Teknik Direktör Erdal İşkar sosyal medyasında yaptığı açıklama ile istifasını duyururken ardından Çorluspor 1947 yönetimi İşkar’ın istifasının yönetime ulaştıktan sonra istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini, kamuoyu ile paylaştı.

Çorluspor 1947’de bu gelişmeler yaşanırken bugün de Gebzespor Yönetim Kurulu yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Teknik Direktör Özgür Vurur’la yollarının ayrıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Öte yandan Çorlsuspor 1947’de İşkar’ın yerine Ertuğrul Yiğit ile de anlaşma sağlandığı da kamuoyuna açıklandı.

Gebzespor’da yeni teknik direktör anlayışlarının da devam ettiği de gelen bilgiler arasında.