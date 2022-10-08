Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. haftasında Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı konuk edecek.HAKKARİ (İGFA) - Ligde ilk 2 haftayı galibiyetle kapatamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 maçta 1 galibiyeti bulunan Cizre Belediyespor ile Şırnak Spor Salonu’nda saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

Burhan İlhan’ın başhakem, Tolgacan Dinçer’in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşma misli.com web ve Mobil TV’den yayınlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup olurken, 2. haftada sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında setlerde 2-0 geriden gelip eşitliği yakalasa da maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Cizre Belediyespor ise ilk haftada Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-2 mağlup olurken, ikinci maçında Altekma’yı 3-1’lik skorla geçti.