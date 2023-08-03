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Cimnastikte Yıldırım fırtınası
SPOR 03.08.2023, 13:33
Bursa'da Yıldırım Belediye Jimnastikspor Kulübü sporcusu Elvan İraslan, 12 şehirden 100 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde tamamlandı.
Türkiye’nin 12 farklı şehrinden 100 sporcunun katıldığı etkinlikte kadınlar il karması 3. Olarak Mersin’de düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Yıldırım Belediye Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Elvan İlarslan ferdi sıralamada birinci sırada yer aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
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|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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