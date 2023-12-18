Çiğli Belediyesi’nden okullara sportif destek

Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteğinde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, devlet okullarının aile birliği yönetimleriyle yaptığı toplantılarda en çok talep edilen konular arasında yer alan spor malzemesi ihtiyacının karşılanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda 23 ilkokul, 23 ortaokul ve 16 liseye futbol topu, basketbol topu, voleybol topu ve satranç takımı desteğinde bulunuldu.

Okulların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğlili çocuklarımızın kaliteli ve donanımlı eğitim alması adına ilçemizdeki okulların aile birliği yönetimleriyle toplantılar yapıyoruz. İhtiyaçları tespit ediyoruz. Okullarımızdan öncelikli taleplerinden olan spor malzemesi ihtiyacını Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla karşıladık. Toplam 62 okula ihtiyaçları doğrultusunda destek olduk. Çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.