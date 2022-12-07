Çiftçi hem nefes aldı, hem de rehberlik

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında üretime olan desteğini birbirini ardına hayata geçirdiği başarılı projelerle zirveye taşıdı. Tarım ve hayvancılıkta yıl boyunca çok önemli desteklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, üreticiye hem nefes hem rehber oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bereketli toprakları, üretken insanı ile Eskişehir tarım ve hayvancılıkta İç Anadolu’nun en önemli tarım şehirlerinden biri iken, son yıllarda başta ekonomik krizle birlikte artan girdi maliyetleri, göç ve kırsal alandaki nüfus yaş ortalamasının yükselmesi gibi birçok sebeple üretmekte zorlanan çiftçi ve üreticinin imdadına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tarım ve hayvancılıkta üretime destek amaçlı hayata geçirdiği çok sayıda proje ile kırsalda yeniden üretim umudu artarken, desteklerle birlikte tarlalar ve ağıllar boş kalmadı.

Tarım ve hayvancılıkta, “İpekböceği Üretiminin Yeniden Canlandırılması ve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi, Zeytin Fidanı Üretim ve Destekleme Projesi, Damızlık Manda Desteği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi, Atıl Durumdaki Arazilerin Üretime Kazandırılması Projesi, Küçük Çiftçiye Destek Projesi, Aronya ve Kuşburnu Üretim Projesi, Mor Patates Ekimi Projesi, Lavanta Balı Üretimi Projesi” ile hasattan yem desteğine, arıcılıktan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimine kadar çok geniş bir yelpazede tarıma büyük destekler verildi.

Buna göre 2022 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “İpekböceği Üretiminin Yeniden Canlandırılması ve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında üreticilere 70 bin adet dut fidanı dağıttı. Sarıcakaya bölgesinde zeytinciliğin geliştirilmesi amacıyla başlatılan “Zeytin Fidanı Üretim ve Destekleme Projesi” kapsamında 15 bin adet zeytin fidanı Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgesinden dilekçeyle talepte bulunan vatandaşlara destek olarak dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bozan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan “Damızlık Manda Desteği Verilmesine İlişkin Protokol” kapsamında verilen 50 adet mandanın yetiştiriciliğine devam edilirken, 2022 yılsonu itibari ile manda sayısı 87 adede yükseldi. Kırsalda küçükbaş hayvan varlığını arttırmak ve gelir düzeyi düşük çiftçilere destek olmak amacıyla; Büyükşehir Belediyesi ile Alpu ve Seyitgazi Belediyeleri arasında imzalanan protokoller kapsamında Alpu Fevziye mahallesinde kurulan ağılda yılsonu itibariyle toplam 763 adet, Seyitgazi ilçesi Taşlık mahallesinde kurulan ağılda ise toplamda 769 adet hayvan varlığına ulaşıldı. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesi kapsamında yetiştirilen küçükbaş hayvanlar içerisinden, talepte bulunan ihtiyaç sahibi 10 aileye noter huzurunda yapılan çekiliş ile toplam 110 adet küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Diğer bir önemli proje ise atıl araziler konusunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesine ait ilçe merkezinde ve mahallerinde bulunan boş tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla Alpu, Seyitgazi, Mihalgazi, Sivrihisar, Mahmudiye, Mihalıççık belediyeleri ile imzalanan protokolle 2.000.000 m2’lik tarım arazisi üretime kazandırıldı.

Yapılan işbirliği protokolü kapsamında 2022 yılı içerisinde içe belediyelerinden toplam 12.309 kg soğan, 1844 kg arpa ile 560 kg buğday, 205 adet yonca ve hububat samanı balyası teslim alındı. Teslim alınan ürünlerden soğanlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile aşevine verilerek destek sağlandı. Diğer ürünler ise hayvancılık ile uğraşan üreticilere yem desteği olarak dağıtıldı. “Küçük Çiftçiye Destek Projesi” kapsamında, Biçerdöverciler Federasyonu ile imzalanan protokolle 578 çiftçinin 10.700 dekarlık arazisinde hasat işlemi gerçekleştirilerek destekte bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına tahsis edilen, Karahüyük, Yusuflar, Akpınar, Laçin, Türkmentokat ve Gökçekısık bölgelerinde bulunan toplam 400.000 m2’lik araziye, 2022 yılında yapılacak desteklemelere yönelik arpa, yulaf, yonca ve macar fiği ekimleri ve hasat işlemleri tamamlandı. Buna göre elde edilen 12 ton arpa, 28 ton yulaf ve 330 adet saman balyası, Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları ile birlikte ihtiyaç sahibi 70 çiftçiye destek olarak dağıtıldı. Küçükbaş hayvan desteği alan 10 yetiştiriciye toplam 5 ton arpa tanesi ve 200 adet yonca balyası destek olarak verildi. Ayrıca Laçin bölgesinden elde edilen 732 adet yonca balyası da Laçin ve Mihalgazi bölgesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek olarak dağıtıldı. 2023 yılı dönemi için yaklaşık 1000 da’lık arazide, kırsal alanların varlığının sürdürülmesi, kır yoksulluğuyla mücadele edilmesi ve ana besin kaynağımız olan buğdayın korunması amacıyla kuru tarım modeli kullanılarak ekmeklik buğday ekimi yapıldı.

2021 yılında kovan ve arıcı ekipmanı desteği verilen kadın üreticilerden talepte bulunan ve arı yetiştiriciliğini devam ettirmek isteyen 20 üreticiye 40’ar adet olmak üzere 800 adet arılı çıta ve arı peteği desteği yapıldı. Han ilçesinde “Lavanta Balı Üretimi Projesi” başlatılarak, Han İlçesinde bulunan, 50 da’lık arazide ekili olan lavanta bahçesi içerisine 90 adet arılı kovan konuldu ve Han’ın Eli Kadın Kooperatifi üyelerinin kullanımına sunuldu. Buradan elde edilen bal, polen gibi ürünlerin ise Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinde satışı sağlanarak, kadın istihdamına destek verildi.

Karahüyük Mahallesinde, 3.000 m2’lik alana, alternatif ürün olarak mor patates ekilirken toplam 2.000 kg ürün alındı. Elde edilen mor patates Yukarıiğdeağacı bölgesinde çiftçilikle uğraşan ve talepte bulunan bir üreticiye sözleşme ile teslim edildi. Elde edilen mor patatesten belediye payına 1 ton tohumluk teslim alınmış olup, mor patates üretmek isteyen ve talepte bulunan üreticilere destek olarak dağıtılacak. Eskişehir’de aronya ve kuşburnu üretimini artırmak ve çiftçiye yeni alternatif ürün yetiştirme imkanı sağlamak amacıyla başlatılan “Aronya ve Kuşburnu Üretim Projesi” kapsamında, Laçin bölgesinde bulunan belediye arazisinde 3000 adet aronya ve kuşburnu fidanı dikimi yapıldı. Ayrıca Mihalıççık bölgesinde Aronya yetiştiriciliğini ve üretimini artırmak amacıyla Mihalıççık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 700 adet aronya fidanı destek olarak verildi. Eskişehir genelinde yayılan ve ayçiçeğinde zarara yol açan çayır tırtılı ile mücadele kapsamında Beyazaltın, Kozlubel, Kızılcaören Yakakayı ve Yukarı Kartal mahallerinde toplam 47 çiftçiye de böcek ilacı desteğinde bulunuldu.

Ülkenin geleceğinde tarım ve hayvancılığın çok büyük önemi olduğuna vurgu yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Artan ağır maliyetler nedeniyle üretemez duruma düşen, köyünü, ata toprağını bırakıp asgari ücretle kente çalışmak için şehirlere gelen çiftçimize umut ve moral olmak adına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız kırsal kalkınma projelerimiz devam ediyor. Fide ve fidan desteği, yem ve hububat desteği, canlı hayvan desteği, ekipman, hasat desteği gibi birçok noktada, ihtiyaç sahibi çiftçilerimizi belirleyerek yanlarında oluyoruz. Bunun yanı sıra, çiftçimize ek gelir sağlayabilecek alternatif modeller üzerine çalışıyoruz. Kuru tarımı tekrar canlandırmak, boş kalan köylerin, tarlaların yeniden hayat bulması için canla başla imkânlar ölçüsünde çabalıyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemini iyi anlamamız gerekiyor. Bugün gerek ülkemiz gerekse dünyanın içerisinde bulunduğu gıda sıkıntısı ve dolayısıyla pahalılığı, gelecekte daha vahim noktalara taşınacak. İşte tam bu noktada üretmek isteyen, üretimin içinde varlığını devam ettirmek isteyenlere destek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eskişehir, üretken, çalışkan insanların şehridir. Hep birlikte daha çok çalışarak önce şehrimizi sonra ülkemizi bu çıkmaz sokaktan alıp çıkarmalıyız. Büyük Önder Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir!’ sözünden yola çıkarak, yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmak istiyoruz. Çünkü kurtuluşumuz, doğru tarım politikalarıyla gerçekleşecek tarımsal kalkınmadan geçiyor. 2022 yılında olduğu gibi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında da projeler üretmeye, kalkınmaya destek olmaya, tarım ve hayvancılıkta yeni yollar açmaya devam edeceğiz. ” dedi.