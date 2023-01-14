Christian Arthur Voukeng Bursa Büyükşehir Belediyespor’da

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kamerunlu oyuncu Christian Arthur Voukeng Mbativou’yu kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Afyon Belediye Yüntaş’ta da forma giyen ve son olarak Çin Erkekler Voleybol Ligi ekiplerinden Shangai Bright’te oynayan 31 yaşındaki orta oyuncu Bursa’ya geldi.

Daha önce Afrika Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda en iyi orta oyuncu ve en iyi blok yapan oyuncu, Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda en iyi hücum eden oyuncu ve geçtiğimiz sezon AXA Sigorta Efeler Ligi’nde en iyi hücum eden oyuncu olan 1992 doğumlu ve 2,05 boyundaki oyuncu sağlık kontrolünden de geçti. Kamerunlu Christian Arthur Voukeng Mbativou ardından takımla antrenmanlara da başladı.