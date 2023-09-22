Cevat Soydaş Turnuvası'nda ikinci gün

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ikinci gününde Galatasaray NEF, Bursaspor İnfo Yatırım’ı 87-83; ev sahibi TOFAŞ ise Çağdaş Bodrumspor’u 99-95’lik skorlarla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda ikinci gün geride kaldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’ü gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray NEF ile karşılaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray NEF rakibini 87-83 mağlup etmeyi başardı.

İkinci günün ikinci maçında ise ev sahibi TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Özgür Cengiz, Batın Tuna, Omar Prewitt, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 26-19 yenik tamamladı. Soyunma odasına 42-41 geride giren Mavi Yeşilliler, üçüncü periyotla birlikte oyuna ağırlığını koyarak son çeyreğe 65-74 üstünlükle girerken, dördüncü periyotta da üstünlüğünü korumayı başaran TOFAŞ, parkeden 95-99 galip ayrıldı.

Çağdaş Bodrumspor karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 23 sayı; Austin Wiley 16 sayı; Omar Prewitt 15 sayı; Luke Maye ve Zeljko Sakic 11’er sayı; Tevfik Akdamar ise 9 sayıyla katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı turnuvanın üçüncü gününü maç yapmadan geçirecek. Üçüncü günde oynanacak iki maçta ise saat 16.30’da Bahçeşehir Koleji, Galatasaray NEF ile; saat 19.00’da ise Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli organizasyonun bilet satışları Biletix.com’dan gerçekleştirilirken, gişe bilet satışı ise 22 Eylül Cuma günü saat 12.00’den itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden yapılacak. Hazırlık turnuvasında tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.