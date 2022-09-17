Cevat Soydaş'ta TOFAŞ üçüncü oldu

22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın son gününde Gaziantep Basketbol ile üçüncülük maçına çıkan TOFAŞ, parkeden 65-90 galip ayrılarak ev sahipliğini yaptığı hazırlık turnuvasında üçüncü oldu.BURSA (İGFA) - Basketbol Süper Ligi Bursa ekiplerinden TOFAŞ'ın 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda Mavi Yeşilliler, üçüncülük karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 22.’si gerçekleştirilen organizasyonun ikinci ve son gününde rakibini 65-90 mağlup eden Bursa temsilcisi, turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Tyler Ennis, Rob Gray, Cecil Williams, Berke Büyüktuncel, Boubacar Toure beşiyle çıkan TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk basketini Cecil Williams’ın serbest atışıyla buldu.

İlk periyodu 20-22 önde kapatan Mavi Yeşilli takım, Boubacar Toure, Emre Tanışan ve Mustafa Kurtuldum’un sayılarıyla üstünlüğü elinde tutarak soyunma odasına 38-40 önde girdi. Emre Tanışan, Rob Gray, Suleiman Braimoh ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, son çeyreğine 52-66 üstün girdiği karşılaşmadan 65-90 galip ayrıldı. Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ’ta Suleiman Braimoh 18 sayı; Rob Gray 15 sayı; Emre Tanışan 13 sayı; Tyler Ennis 11 sayıyla karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı.

Ev sahipliğini yaptığı hazırlık turnuvasını üçüncülükle tamamlayan TOFAŞ’a kupasını ve organizasyonu dördüncülükle noktalayan Gaziantep Basketbol’a katılım plaketini merhum Cevat Soydaş’ın oğlu Yiğit Soydan takdim etti.