Cevat Soydaş'ta final netleşti

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda üçüncü gün maçları sonucunda final günü programı netleşti. TOFAŞ, turnuvanın son gününde Bahçeşehir Koleji’yle üçüncülük maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda üçüncü gün tamamlandı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’ü gerçekleştirilen organizasyonda TOFAŞ ve Bursaspor İnfo Yatırım günü maç yapmadan geçerken; A Grubu mücadelesinde rakibi Bahçeşehir Koleji’ni 79-67’lik skorla mağlup eden Galatasaray NEF finale kalan ilk takım oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise B Grubu ekipleri Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Parkeden 90-85’lik skorla galip ayrılan Darüşşafaka Lassa bugün saat 18.00’de oynanacak finale adını yazdırdı. Turnuvanın son gününde TOFAŞ, saat 15.30’da üçüncülük için B Grubu ikincisi Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Beşincilik-altıncılık mücadelesi ise saat 13.00’te Çağdaş Bodrumspor ile Bursaspor İnfo Yatırım arasında oynanacak. Organizasyonun bilet satışları Biletix.com’dan gerçekleştirilirken, gişe bilet satışı ise bugün saat 10.00’dan itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden yapılacak. Final günündeki tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.