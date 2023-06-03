Çeşme’de Koşu Festivali

ABD’den Almanya’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya dünyanın dört bir yanından gelen bin 500 koşucu Çeşme’de buluşacak. 16 yaşından 70 yaşına yüzlerce koşucu, Çeşme’yi koşarak keşfedecek…İZMİR (İGFA) - Ülkemizin ve dünyanın en gözde turizm noktalarından biri olan Çeşme, ilk kez bir yarı maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Doğal güzellikleri, iklimi, coğrafyası ve kültürüyle ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan Çeşme’de A.B.D.’den Almanya’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya, İran’dan Yunanistan’a pek çok ülkeden koşucu, Çeşme’nin tarihi sokaklarında ve plajlarında rüzgârın peşinden koşacak.

İmza attığı projeler ve organizasyonlarla spor tutkusunu ülkemizin dört bir yanında yaşatan, markalaşan spor organizasyonları ile yarışın yapıldığı bölgenin, şehrin, değerlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Argeus Travel & Events’in yeni organizasyonu Salomon Çeşme Yarı Maratonu, ilk kez Çeşme’de gerçekleşecek.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle Salomon isim sponsorluğunda Garmin ve Toyota Hybrid mobilite sponsorluğunda, Züber ve PT Academy markalarının ürün ve hizmet sponsorluğunda düzenlenecek.