Çeşme yüzlerce koşuyu ağırlayacak

Akvaryum gibi koyları, tarihi ve coğrafyasıyla Çeşme, yüzlerce koşucuyu Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda ağırlayacak.İZMİR (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sporseveri bir araya getiren Argeus Travel & Events, Ege’nin incisi Çeşme’de Salomon isim sponsorluğunda yarı maraton düzenlemeye hazırlanıyor.

3 Haziran 2023 Cumartesi gününde gerçekleşecek yarı maratonun kayıtları ise başladı.

Denizi, iklimi, tarihi dokusuyla yaz turizminin vazgeçilmez noktalarından olan Çeşme’de düzenlenecek yarış şimdiden koşucuların dikkatini çekmiş durumda. Kayıtlarının 1 Haziran 2023 Perşembe günü son bulacak yarışın startı 3 Haziran 2023 Cumartesi günü verilecek. #RunInÇeşme mottosunda düzenlenecek organizasyonun kayıtları şu adreste başladı: https://www.cesmeyarimaratonu.com/tr/home

KOŞUCULAR İKİ FARKLI PARKURDA MÜCADELE EDECEK

İnce kumlu plajların sonsuzluğa uzandığı, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan su altı kaynaklarının termal merkezi olan Ilıca’dan ve taş evleriyle ünlü Alataçatı sokaklarından geçecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K parkuru Çeşme şehir merkezinden başlayarak aynı noktada son bulacak. 21 kilometre uzunluğuyla yarışın en uzun parkuru olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu, toplamda 188 metrenin üzerinde tırmanışa sahip.

Yarışın bir diğer parkuru, cenneti andıran plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı’dan başlayarak Çeşme şehir merkezinde son bulacak. Salomon Çeşme 10K parkuru, 10 kilometre uzunluğa ve 91 metrenin üzerinde tırmanışıyla herkesi 3 Haziran Cumartesi günü Çeşme’ye davet ediyor.