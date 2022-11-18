Cep Herkülü'nün adı Bursa Yıldırım'da yaşatılıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu’nun adının yaşatıldığı spor kompleksinde 3,5 yılda 28 bin vatandaşa spor hizmeti verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ın ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle 2019 yılında açılan ve 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 11 farklı branşta eğitimlerin verildiği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde hem Yıldırım hem de Bursa’nın birçok yerinden vatandaş sporla buluşuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vefatının 5’inci yılı dolayısıyla Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle andığını söyledi.

Başkan Oktay Yılmaz, yeni ‘Naim’lerin yetişmesine öncülük ettiklerini ve Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak için çalıştıklarını belirterek, “Başarı, azim ve çalışkanlığının gelecek kuşaklara ilham olması ümidiyle milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adını Bursa'nın en büyük spor kompleksinde yaşatıyoruz. 2 bin 500 kişilik spor salonu, karate ve taekwondo salonu, boks ve kick boks ringleri, fitness salonları, olimpik yüzme havuzu, cimnastik salonları, güreş salonu, hamam ve sauna, bireysel oyun salonları, masa tenisi salonu, satranç salonu, halter salonu, özel eğitim salonu, kütüphanesi ve kateferyasıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturarak Yıldırım’da ‘yeni Naim’lerin yetişmesine öncülük ediyoruz” dedi.

365 GÜN EĞİTİM

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gençlere 365 gün spor eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'da yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 79 bin 385 çocuğa cimnastik okullarında 14 bin 557 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 31 bin 35 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 11 bin 382 çocuğumuza, özel gereksinimli 741 çocuğumuza toplamda ise 137 bin 100 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdiklerini söyledi.