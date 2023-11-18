Cep Herkülü mezarı başında anıldı

Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Milli Halterci Naim Süleymanoğlu vefatının 6. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Törene katılan Bursa Milletvekili Öztürk, Süleymanoğlu için “Bulgaristan Türklerinin kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesiydi” dedi.BURSA (İGFA) - Halter sporunun efsane ismi Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Süleymanoğlu’nun ailesi, Bulgaristan’dan arkadaşları, eski milli güreşçi Efrahim Kamberoğlu, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı.

Kabri başında konuşan Hasan Öztürk, “Süleymanoğlu, Bulgaristan’da Türk kimliğini silmek için uygulanan sözde ‘soya dönüş’ adı altında öldürülen, zulüm, işkence gören Bulgaristan Türklerinin, yaşadıklarını dünyaya duyurmak adına insanüstü çaba sarf eden, unutulmaz bir sporcuydu.” dedi.

Naim Süleymanoğlu’nun başarıları ile yaşattığı büyük gurur ve tarifsiz mutlulukların Türk halkı için hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Öztürk, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile rekor üstüne rekor kıran Süleymanoğlu’nun Türk ve Dünya Spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Öztürk, Süleymanoğlu’nun Bulgaristan Türkleri’nin mücadelesindeki önemini dile getirerek "Tüm dünya onu insan üstü rekorlarıyla tanıdı ama Bulgaristan Türkleri için o onların kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesiydi." dedi.

DÜNYANIN EN İYİ HALTERCİSİ

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Talat Ünlü de Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını belirterek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye’de halter, Naim’le zirveye çıkmıştır.” dedi. “Dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim’i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez.” diyerek açıklamasına devam eden Ünlü, Süleymanoğlu’nun 50 yıllık hayatında çok güzel başarılara imza attığını, ama ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualarla sona erdi.