Cemre Karakiraz Kültürspor ile anlaştı

​​​​​​​Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Kültürspor son olarak görüştüğü Cemre Karakiraz ile anlaşarak kendisi ile sözleşme imzalayarak anlaşma sağlandı.

Karakiraz,yeni sezonda Kültürspor forması giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.