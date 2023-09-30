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Cemre Karakiraz Kültürspor ile anlaştı
SPOR 30.09.2023, 14:31
Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Kültürspor son olarak görüştüğü Cemre Karakiraz ile anlaşarak kendisi ile sözleşme imzalayarak anlaşma sağlandı.
Karakiraz,yeni sezonda Kültürspor forması giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.
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|7
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|6
|6
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|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|7
|15
|4. Aston Villa
|7
|15
|5. Tottenham
|6
|14
|6. Arsenal
|6
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|10
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|6
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|6
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|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
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|6
|5
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|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
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|7
|11
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|7
|10
|9. Cadiz
|7
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|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
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|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
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