Cem Bölükbaşı 2024'te Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, yeni sezonda ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Piste ilk olarak Nisan ayında gerçekleşecek Barselona yarışıyla çıkacak olan Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımında yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, şimdi yeni bir seride pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen ve 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan ünlü Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

BÖLÜKBAŞI ZORLU SERİNİN EN ÜST KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla pistlere geri dönecek Bölükbaşı; Barselona, Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps, Mugello ve Portimao gibi otomobil sporlarının en teknik ve zorlu pistlerinde yarışacak. 42 farklı arabanın piste çıkacağı yarışlarda temsilcimiz, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (FIA World Endurance Championship – WEC) ve bu kategorilerin zirve noktası olan Le Mans 24 Saat yarışlarında mücadele etmek isteyen pilotlar için önemli bir seri olan ELMS’de pilotlar kapalı tip araçlarla yarışıyor.

LMP2 ARAÇLARININ 4,8 LİTRELİK V8 MOTORLARI 600 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Tüm araçlarda 600 beygir güç üreten Gibson Technology’ye ait 4,8 litrelik V8 motor ve 65 litre yakıt tankı bulunuyor. Minimum ağırlıkları 950 kilogram olan LPM2 araçlarına aynı marka, kuru ve ıslak zemin lastikleri temin ediliyor. Araçların benzer, motor ve lastiklerinse aynı olması pilotların pist üstü mücadelelerini öne çıkarıyor.

ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞLARINA KATILACAK

LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda, kategorilerinin en iyilerine “zirvede” mücadele imkanı tanıyor. Sezon sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

NİSAN’DA BAŞLAYACAK SERİ EKİM’DE SON BULACAK

İspanya, Fransa, Belçika ve Portekiz’de bir, İtalya’da ise iki yarışın yapılacağı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın yarış takvimi şöyle:

14 Nisan 2024 – Barselona, İspanya5 Mayıs 2024 – Le Castellet, Fransa7 Temmuz 2024 – Imola, İtalya25 Ağustos 2024, Spa-Francorchamps – Belçika29 Eylül 2024, Mugello – İtalya19 Ekim 2024, Portimao – Portekiz

15 DAKİKALIK SIRALAMA PERFORMANSI GRİDİ BELİRLİYOR

Klasmandaki sıralamalara göre ilk 10 pilotun sırasıyla; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan aldığı ELMS’de 90 dakikalık iki Serbest Antrenman seansı bulunuyor. Sıralama Turlarında ise her kategori için 15 dakikalık aralık sunulurken Pol Pozisyonunu alan pilota ekstra 1 puan veriliyor.

MİCHAEL FASSBENDER VE JUAN PABLO MONTOYA GİBİ YILDIZLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR GRİD

Halihazırda Formula 1, Formula 2 ve Super Formula serilerinde yarışmış pilotlara ev sahipliği yapan ELMS, griddeki pilot çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bu isimler arasında; Formula 1 efsanesi Juan Pablo Montoya ve Robert Kubica, yine farklı Formula 1 takımlarıyla pistlere çıkan Pietro Fittipaldi, Formula 2 sürücüleri Clement Novalak, Oli Caldwell ve Marino Sato, 2023 Formula 2 ikincisi ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı Yedek Pilotu Frederik Vesti, Super Formula 2023 Şampiyonu Ritomo Miyata ve Oscar, BAFTA ve Altın Küre adaylıkları bulunan dünyaca ünlü film yıldızı Michael Fassbender dahi bulunuyor.