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Cecil Williams Manisa BBSK'da
SPOR 14.01.2023, 14:52
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, son olarak Yunanistan’ın Apollon Patras takımında forma giyen Cecil Williams’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Sezona Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta başlayan Cecil Williams, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cecil Williams’a ailemize hoş geldin diyor yeşil-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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