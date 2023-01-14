Cecil Williams Manisa BBSK'da

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, son olarak Yunanistan’ın Apollon Patras takımında forma giyen Cecil Williams’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Sezona Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta başlayan Cecil Williams, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cecil Williams’a ailemize hoş geldin diyor yeşil-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.