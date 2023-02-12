Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: "Güvenenleri utandırmayacağız"

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, kendilerine güvenip başkanlık görevini veren büyüklerinin güvenini boşa çıkarmayacaklarını kaydettiDoğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Çaykur Rizespor kulübü Başkanı İbrahim Turgut, iddialı açıklamalarda bulunarak, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacaklarını kaydetti.

Başkan Turgut, “Bize güvenen büyüklerimiz başkanlığı bize verdi. Bizde bu güveni boşa çıkartmayacağız. Rizespor’ un mali yapısını düzelttik sayılır. Sezon sonu da şampiyon olursak görevimizi yapmış oluruz. Kimseyi mahcup etmiş olmayız” dedi

Turgut açıklamasında, “Devre arasında nokta transferler yaptık. Şimdi de bir golcü alıp transferi kapatacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Bu ekiple ligin sonunda şampiyon olup tekrar süper lige çıkacağımıza inanıyoruz. Taraftarımız sabretsin ve maçlarda bize 90 dakika destek olsun yeter” diye konuştu.